В России в январе снизилась смертность от коронавируса

В России за январь 2021 года снизилась смертность от COVID-19. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения в январе 2021 года.

В январе в РФ стало на 20,4% меньше случаев, когда зараженные умирали от COVID-19 (в декабре было зафиксировано 27012 случаев, а в январе – 21511).

Кроме того, люди стали реже умирать от осложнений. Случаев, когда коронавирусная инфекция способствовала развитию других заболеваний, стало на 4,7% меньше.

Также уменьшилось число случаев, когда COVID-19 становился основной причиной смерти пациентов. В декабре 2020 года число таких смертей составило 5396, а в январе уже снизилось до 4781 — на 11,4%.

Росстат сообщает, что в январе 2021 года в России родилось 106,6 тыс. младенцев, тогда как умерли 219,8 тыс. человек.

Отмечается, что ведомство зафиксировало рост числа заключаемых браков по сравнению с январем 2020 года. Одновременно с этим на 17,6% уменьшилось число разводов, а младенческая смертность снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.