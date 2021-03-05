В Рособрнадзоре рассказали, отменят ли в будущем ЕГЭ
Катерина Медведева
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что будет с единым государственным экзаменом (ЕГЭ) на фоне общей цифровизации страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ЕГЭ в нынешнее десятилетие будет приобретать другую форму.
«Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией», — сказал он.
При этом министр отметил, что полный отказ от ЕГЭ не планируется.
Ранее в Рособрнадзоре назвали условие трансформации единого госэкзамена.
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