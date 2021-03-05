В Раде попросили украинцев готовиться к голоду

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива cчитает, что украинцам необходимо готовиться к голоду. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, саботаж и провал вакцинации населения со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского привели к третьей волне пандемии коронавируса в стране. «Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — «Газета.Ru»), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — заявил в соцсети Кива.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале в стране третьей волны пандемии COVID-19. По его словам, жесткие ограничения снова будут введены, если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне».