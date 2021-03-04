Вильфанд рассказал о последствиях изменения климата на Земле

Научный руководить Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, к чему приведут изменения климата на Земле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, волны тепла будут чаще повторяться, в первую очередь, летом. Продолжительность волн тепла будет увеличиваться, а волн холода станет меньше, однако их сила будет выше.

Вильфанд уточнил, что к такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Ранее в Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальной погоде.