Два случая «британского» штамма коронавируса выявили на Украине
Анна Светлова
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Два случая «британского» штамма коронавирусной инфекции официально зарегистрировали на Украине, передает РИА «Новости».
Отмечается, что эту разновидность инфекции диагностировали у двух больных из Ивано-Франковска.
По последним данным минздрава Украины, с начала вспышки эпидемии в стране выявили 1 374 762 случая коронавируса, из них — 26 591 с летальных исходом, выздоровели 1 186 873 человека.
Ранее сообщалось, что в РФ зарегистрировали тест-систему для определения «британского» штамма COVID-19.
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