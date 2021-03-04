Два случая «британского» штамма коронавируса выявили на Украине

Два случая «британского» штамма коронавирусной инфекции официально зарегистрировали на Украине, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эту разновидность инфекции диагностировали у двух больных из Ивано-Франковска.

По последним данным минздрава Украины, с начала вспышки эпидемии в стране выявили 1 374 762 случая коронавируса, из них — 26 591 с летальных исходом, выздоровели 1 186 873 человека.

Ранее сообщалось, что в РФ зарегистрировали тест-систему для определения «британского» штамма COVID-19.