Суд арестовал за кражу потерпевшего по делу о пытках в колонии Макарова

Ярославский районный суд арестовал до 23 марта потерпевшего по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля Евгения Макарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчине было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). После того, как Макаров покинул колонию 2 октября 2018 года, за ним был установлен административный надзор сроком на три года.

В середине января сообщалось, что в Ярославле одного из фигурантов дела о пытках над заключенным Евгением Макаровым в колонии №1 приговорили к четырем годам лишения свободы. Сотрудника ФСИН признали виновным в превышении должностных полномочий.