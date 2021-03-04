Подросток из Перми предстанет перед судом за убийство матери, отца и сестры

Подросток из Перми предстанет перед судом за убийство своих матери, отца и маленькой сестры, он признался в совершении преступления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что тела трех погибших были обнаружены в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». Изначально в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения.

По данным ведомства, вечером 1 марта подросток напал с топором на свою мать, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Жертвы злоумышленника скончались на месте от полученных травм.

В настоящее время подозреваемый доставлен в следственное управление СК России по Пермскому краю. Во время допроса он дал признался в совершении убийства. Мотивом преступления молодой человек назвал семейные конфликты.

В настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте.

Ранее сообщалось, что после убийства неизвестным женщины и ее двоих детей в Пермском крае возбуждено уголовное дело.