ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области

ФСБ в Калининградской области задержала россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Также мужчина осуществлял вербовку жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По месту жительства у задержанного нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

Ранее ФСБ задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты.