ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области

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Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб... Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб...
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб...
ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ в Калининградской области задержала россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Также мужчина осуществлял вербовку жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По месту жительства у задержанного нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

Ранее ФСБ задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты.