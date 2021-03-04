Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь без вреда
Арнольд Мухин
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Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала телеканалу «Звезда», какие продукты можно есть на ночь без вреда для организма.
По ее словам, ночью в организме человека замедляются все процессы, в том числе связанные с пищеварением. В связи с этим желудку необходим белок, но легкоусвояемый.
К продуктам, которые легко усваиваются, диетолог отнесла белковые коктейли и питание под специальной категорией «лечебное», которое на самом деле подходит всем. Другие варианты легкого перекуса вечером — омлет с овощами, рыба и творог. Кроме того, можно съесть банан или пару ложек урбеча.
Дианова добавила, что мясо и птица не особо подходят для употребления в пищу в позднее время суток.
Ранее были перечислены опасные для ужина продукты.
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