Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь без вреда

Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала телеканалу «Звезда», какие продукты можно есть на ночь без вреда для организма.

По ее словам, ночью в организме человека замедляются все процессы, в том числе связанные с пищеварением. В связи с этим желудку необходим белок, но легкоусвояемый.

К продуктам, которые легко усваиваются, диетолог отнесла белковые коктейли и питание под специальной категорией «лечебное», которое на самом деле подходит всем. Другие варианты легкого перекуса вечером — омлет с овощами, рыба и творог. Кроме того, можно съесть банан или пару ложек урбеча.

Дианова добавила, что мясо и птица не особо подходят для употребления в пищу в позднее время суток.

Ранее были перечислены опасные для ужина продукты.