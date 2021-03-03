Жители Скопина рассказали, как в городе относятся к возвращению маньяка Мохова

Жители города Скопин рассказали «Газете.Ru», как отреагировали на окончание срока заключения Виктора Мохова, также известного как «скопинский маньяк». Некоторые горожане считают, что опасаться бывшего заключенного не стоит.

«Мы не паникуем, просто нужно быть начеку. И что Мохов сейчас уже может, человеку 71 год! Да и молодежь сейчас уже не та, умнее, внимательнее стали. Но вот до самосуда нельзя доходить, пусть сами за ним и следят, а не сбрасывают ответственность на людей», – объяснила Наталья Соболева.

Другие жители Скопина, напротив, уверены, что Виктор Мохов не исправился, поэтому призывают установить за ним постоянное наблюдение.

«Ажиотаж вокруг его выхода пугает, теперь многие, кто даже не знал о нем, боятся. Нездоровое волнение у населения. А такие люди, как он, никогда не меняются, не исправляются. Следить за ним нужно, вот пусть специальные службы делают это. А так быть внимательнее, оберегать детей и внуков», – рассказала «Газете.Ru» Екатерина Юрьева.

Виктора Мохова выпустили на свободу после почти 17 лет в колонии в Саратовской области. В отчете отметили, что за период отбывания наказания заключенный «на путь исправления не встал» и вину в преступлении признал лишь частично. Мохов уже успел дать первое интервью, в котором рассказал, что направится на поезде к месту жительства в Рязанскую область. За бывшим заключенным установят надзор, в ближайшие шесть лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, а также без разрешения выезжать за пределы района.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек, 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Следующие четыре года мужчина продержал их в подвале.