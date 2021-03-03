В Минздраве Украины рассказали о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский хорошо себя чувствует после того, как он привился от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов, передает РИА «Новости».

По его словам, у украинского лидера нет никаких осложнений.

Накануне, 2 марта, стало известно, что Зеленский во время поездки в Донбасс публично привился препаратом AstraZeneca (Covishield) от COVID-19. Позже глава государства рассказал, почему он прошел вакцинацию после перенесенного им коронавируса.