В Москве выявили еще 1 284 случая коронавируса

В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 1 284 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели еще 2 065 человек, скончались 46. Госпитализировали 853 пациента.

За все время пандемии коронавирус был поврежден у 983 134 жителей столицы, выздоровели 903 100, умерли 15 192.

Всего в России за последний день выявлено 10 535 новых случаев коронавируса.