В Москве выявили еще 1 284 случая коронавируса
Катерина Медведева
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В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 1 284 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели еще 2 065 человек, скончались 46. Госпитализировали 853 пациента.
За все время пандемии коронавирус был поврежден у 983 134 жителей столицы, выздоровели 903 100, умерли 15 192.
Всего в России за последний день выявлено 10 535 новых случаев коронавируса.
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