Француз из Москвы рассказал, почему не хочет возвращаться в Францию

Французский предприниматель Янн Сотти, 20 лет живущий в Москве, рассказал, чем Россия нравится ему больше Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Сотти считает, что в России ограничения, связанные с пандемией коронавируса, менее жесткие, чем во Франции, где местные СМИ преподносят информацию о заболеваемости слишком жестко.

«Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть», — считает Сотти.

Также экспат недоволен тем, что французские власти ради соблюдения принципов демократии действуют очень медленно, принимая те или иные решения по коронавирусу.

Предприниматель отметил, что россияне гораздо спокойнее относятся к смерти, а маски, которые, по его словам, сейчас в РФ носить не обязательно, продолжают использовать «из вежливости и гражданской ответственности». Также Сотти отметил, что в России сделать прививку от коронавируса гораздо проще, чем во Франции.

«Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь», — объяснил он.

По словам предпринимателя, многие его соотечественники до сих пор видят в России Советский Союз и тоталитаризм. Сотти выразил надежду на то, что Франция будет больше обращаться в сторону его «новой страны», а не в сторону Запада.

Ранее во Франции заявили, что европейцы представляют Вооруженные силы России отсталыми.