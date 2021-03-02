Кадырову подарили зуб вымершей акулы

Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили обнаруженный в республике зуб мегалодона, древнейшей вымершей акулы. Об этом пишет пресс-служба главы региона.

»Муслим Байтазиев (министр республики по туризму передал Рамзану Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которого от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет», — говорится в сообщении.

Находку обнаружили в горном Шатойском районе по дороге к Нохчи-Келойским водопадам.

Ранее в Египте нашли древнейшее кладбище домашних животных в Египте.