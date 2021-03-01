Украинский депутат придумал новое название русскому языку
Антон Демидов
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Депутат Днепропетровского областного совета придумал для русского языка новое название, пишет местное издание «Цензор».
Он перед выступлением на заседании совета поприветствовал коллег на украинском языке, после чего попросил у них разрешения сказать пару слов на «восточно-украинском» языке. Под ним чиновник подразумевал русский язык.
Затем он призвал депутатов в ходе заседания решать хозяйственные вопросы, а не делать политические заявления.
Ранее на Украине призвали наказывать несовершеннолетних за нелюбовь к родному языку.
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