Украинский депутат придумал новое название русскому языку

Депутат Днепропетровского областного совета придумал для русского языка новое название, пишет местное издание «Цензор».

Он перед выступлением на заседании совета поприветствовал коллег на украинском языке, после чего попросил у них разрешения сказать пару слов на «восточно-украинском» языке. Под ним чиновник подразумевал русский язык.

Затем он призвал депутатов в ходе заседания решать хозяйственные вопросы, а не делать политические заявления.

Ранее на Украине призвали наказывать несовершеннолетних за нелюбовь к родному языку.