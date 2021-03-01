Порошенко жестко раскритиковал вакцину от COVID-19 для украинцев

Экс-президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев. Видео его выступления было опубликовано на его YouTube-канале.

Политик рассказал, что вернулся с Прикарпатья, где «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Когда он спросил одного из врачей, почему люди не прививаются, медик сравнил вакцину с экскрементами.

«Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии», — добавил Порошенко.

Он считает, что такую вакцину привезли на Украину из-за коррупции и профнепригодности.

Три дня назад на Украине были зафиксированы первые побочные эффекты от вакцины Oxford/AstraZeneca.