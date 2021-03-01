ВОЗ зафиксировала более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в мире выявили свыше 347 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более 48% новых случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (169 603), далее следует Европа (109 136) и Восточное Средиземноморье (30 158).

Также за сутки число летальных случаев от инфекции увеличилось на 7,8 тыс. ВОЗ с начала пандемии зарегистрировала в мире 113,8 млн заболевших, из них скончались 2,5 млн человек

За минувшие сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавирусной инфекции, из них 86 455 — с летальным исходом, вылечились 3 823 074 человека.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, однако идет на спад.