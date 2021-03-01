В Венеции обмелели каналы

Некоторые венецианские каналы практически «высохли» из-за отливов, пишет The Insider.

В связи с рекордными отливами уровень воды в каналах упал на 48 см. Так, в небольших каналах гондолы оказались на суше, при этом лодки пока могут проходить по Гранд-каналу, однако и он тоже обмелел.

Несколько месяцев назад в Венеции из-за приливов затопило площадь Сан-Марко, а в ноябре 2019 года уровень воды поднимался в Венеции до 187 см, из-за чего были повреждены мозаики базилики Святого Марка.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро ранее заявлял, что быстро меняющиеся уровни воды связаны с изменением климата.