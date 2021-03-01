Турецкий курорт закроют на 500 дней из-за опасности для туристов

Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале должны закрыть на 500 дней, так как его древняя инфраструктура начала представлять опасность для туристов и потребуется проведение ремонта. Об этом сообщает NTV.

Как отмечается, над городом нависают скалы, которые начали разрушаться, периодически образуя полноценные камнепады. Ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.

Предполагается, что нависающие опасные скалы должны разбить, также на скалы уложат стальную сетку для предотвращения падение обломков. Во время проведения ремонтных работ, которые, как предполагается, будут длиться около полугода, как минимум 19 объектов туристической инфраструктуры в древнем городе будут закрыты — это отели, хостелы, рестораны и кафе, а также чайный сад и даже магазин мороженого.

Местный житель, который управляет рестораном в старинном порту, Тахир Ченавку заявил, что бизнес, вероятно, не будет против проведения ремонтных работ.

«Мы осознаем опасность. Летом мы не сталкивались с такой опасностью падения камней или камней. Зимой такая опасность существует. Поскольку зимой нет сезона, клиентов у предприятий нет. Мы считаем, что эти работы целесообразнее проводить зимой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция начнет ослабление ограничений по COVID-19 с марта.