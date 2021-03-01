ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19

Менее 10% населения Земли имеют антитела к SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирный организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает РИА «Новости».

Она добавила, что это усредненные данные.

В крупных городах не менее половины населения имеют антитела к коронавирусу.

»ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями. Их было около 500», — сообщила Сваминатан.

По ее словам, вакцинация — единственный способ достижения коллективного иммунитета.