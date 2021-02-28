Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, передает РИА «Новости».

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», — заявил Мельников.

Отмечается, что Навальный после прибытия проведет несколько дней на карантине, а затем его распределят в отряд.

Днем ранее в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области заявили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального. При этом источник в системе ФСИН сообщал, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в ИК-2 в Покрове.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.