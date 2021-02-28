Мясников рассказал, как подготовиться к анализу крови

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно сдавать анализ крови.

По его словам, не всегда стоит голодным приходить на сдачу анализов. Обычно такое требование нужно выполнять при проверке уровня глюкозы или холестерина.

«Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», — посоветовал телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что перед любыми анализами необходимо предупредить врача о принимаемых препаратах и исключить употребление алкоголя.

Также Мясников призвал россиян не заниматься самостоятельной интерпретацией результатов лабораторных исследований и постановкой диагноза, а записаться на прием к специалисту.

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