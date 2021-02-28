В Москве выявили 1 737 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 1 737 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Умерли за сутки 48 пациентов, выздоровели 1 819. Также были госпитализированы 710 человек.

С начала пандемии в столице зафиксировано 978 476 инфицированных, вылечились 897 698, скончались 15 055.

Всего в России за прошедший день коронавирус подтвердился у 11 359 человек.