В России выявили 11 359 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 11,3% заболевших не имели симптомов заболевания. За сутки скончались 379 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровел 12 391 человек.

За весь период пандемии коронавирусом заразились более 4,2 млн россиян, более 86 тысяч скончались, более 3,8 млн человек вылечились.