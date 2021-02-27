В Махачкале в перестрелке пострадал полицейский

У одного из ресторанов в Махачкале произошла перестрелка, во время которой был ранен полицейский. Об этом пишет РЕН со ссылкой на МВД по Дагестану.

Отмечается, что полицейские остановили двух мужчин, чтобы проверить документы. Тогда один из них открыл стрельбу из пистолета.

«Сотрудник ППС был ранен в плечо. Ответным огнем он ранил нападавшего», — сказали в ведомстве.

Злоумышленник доставлен в больницу.

Ранее в российском Шлиссельбурге устроили перестрелку.