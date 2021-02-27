В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв

Взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Черновицкой областной администрации Наталию Гусак.

По ее словам, есть пострадавшие. В настоящее время пациентов эвакуируют в другие медучреждения.

Украинское издание «Факты» сообщает, что в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал. В больнице, где произошел инцидент, находятся пациенты с коронавирусом.