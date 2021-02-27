Эксперт рассказал о выявленных в России мутациях коронавируса

В России не обнаружили принципиально новой разновидности коронавирусной инфекции. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

По его словам, в РФ большинство выявленных мутаций носят нейтральный характер. Это пока не влияет на течение эпидемиологического процесса.

Горелов отметил, что в настоящее время в стране действуют 112 точек Роспотребнадзора, которые проводят «слежение» за циркуляцией штаммов коронавируса.

«Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране бесспорно, происходят, это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы», — рассказал специалист.

Он также добавил, что за счет большой территории России и расстояний между регионами эти мутации пока не закрепляются и не доминируют.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке распространилась новая форма коронавируса, снижающая пользу вакцин.