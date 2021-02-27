В Чехии ограничивают перемещение жителей из-за коронавируса

В Чехии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом временно ограничат передвижение жителей республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.

Так, с 1 марта гражданам нельзя будет покидать территорию районов, в которых они проживают. Исключение допускаются только в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также посещения госучреждений и врачей. Запрет будет действовать три недели.

Чтобы покинуть район проживания, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, либо заполнить заявление на специальном бланке с указанием срочного дела.

На встречи с родственниками, которые проживают раздельно на территории одного района, также вводится ограничение.

Ранее власти Чехии предупредили о приближающейся из-за COVID-19 катастрофе.