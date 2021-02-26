Украинцам посоветовали отказаться от второго гражданства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности <...> я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности», — заявил Данилов.

Он добавил, что механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны должен быть разработан в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины был внесен законопроект о двойном гражданстве. Проект предусматривает ограничение избирательных прав украинцев, обладающих российским паспортом.