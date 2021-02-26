В колонии ИК-6 опровергли сообщения о прибытии Навального

Осужденного Алексея Навального не доставляли в исправительную колонию ИК-6 в подмосковной Коломне, сообщает ТАСС со ссылкой на дежурную часть учреждения.

«В первый раз слышу. Пока такой доставки не было», – отметил представитель колонии.

Кроме того, информации о нахождении Навального в ИК-6 нет и у подмосковной Общественно-наблюдательной комиссии, заявил член ОНК Александр Мальцев.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального этапировали из следственного изолятора в колонию. После этого в Telegram-каналах появилась информация, что осужденный был доставлен в ИК-6 в Коломне.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.