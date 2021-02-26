WSJ: ВОЗ проверяет версию о появлении COVID на еще одном рынке в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возникновении коронавируса нового типа на еще одном продовольственном рынке в китайском городе Ухань, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным властей Китая, «нулевой пациент», которым стал житель Уханя по фамилии Чен, не имел отношения к рынку морепродуктов «Хуанань», который считался очагом распространения инфекции на раннем этапе.

При этом сам пациент рассказал экспертам ВОЗ, что его родители делали покупки на другом рынке перед его заражением, указано в сообщении. Сотрудники организации на данный момент не установили, о каком рынке шла речь, однако они планируют выяснить эту информацию и узнать, продавались ли там дикие животные, от которых коронавирус мог передаться человеку.

Ранее в ВОЗ сочли маловероятной версию о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны.