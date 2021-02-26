В Иваново ищут трехлетнюю девочку

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Иваново пропала трехлетняя девочка, сообщает управление МВД по региону.

Ребенок пропал в пятницу, 26 февраля, из квартиры в микрорайоне Рождественский.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка.