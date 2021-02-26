Минприроды предложило рекультивировать полигоны за деньги россиян

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора, чтобы в эту сумму были заложены средства на рекультивацию полигонов. Об этом пишет РБК.

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — приводятся слова директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова.

Расчет опирается на средние нормативы накопления твердых коммунальных отходов, что составляет 2,53 куб. м на человека в год.

По словам Земцова, такая надбавка не критична для россиян. Предложение уже одобрено в Федеральной антимонопольной службе, но еще не согласовано с другими министерствами и профессиональным сообществом.

Ранее стало известно, что Сахалинская область в 2020 году направила на борьбу с незаконными свалками 87 млн рублей.