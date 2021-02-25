ЮНИСЕФ заключил соглашение по вакцинам с AstraZeneca

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключил соглашение о поставках вакцины от коронавируса с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он рассказал, что ЮНИСЕФ подписал долгосрочное соглашение с AstraZeneca для поставки препаратов механизму COVAX.

По словам Дюжаррика, у фонда и его партнеров теперь будет доступ к объему до 170 млн доз вакцин.

Как известно, перед этим ЮНИСЕФ заключил аналогичное соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира избавиться от «вакцинного национализма».