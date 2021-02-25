В Подмосковье подросток покончил с собой

В подмосковном городе Подольск 16-летний подросток покончил с собой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

«По предварительной информации, он погиб сегодня от огнестрельного ранения», — сказали в ведомстве.

Отметается, что 16-летний подросток воспитывался в нормальной семье. По предварительной версии, юноша украл ключ от сейфа, где лежало ружье его деда. Вероятно, причиной суицида стала длительная болезнь.

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