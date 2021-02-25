Объявленный в розыск на Урале пел песни в TikTok вместо исправительных работ

Жителя Урала отправили в колонию строгого режима из-за уклонения от исправительных работ. Осужденный в течение месяца скрывался от оперативников и регулярно выкладывал в TikTok записи с исполнением шансона, сообщает Ura.ru.

Изначально блогер был осужден за кражу телефона и отправлен на исправительные работы. 5% от заработка он был обязан переводить государству. Осужденный не отмечался в отделении и не проживал по указанному адресу, поэтому в конце декабря его объявили в розыск.

Оперативники отыскали аккаунт тиктокера и начали переписку от имени девушки — им певец и скидывал шансон в собственном исполнении. Осужденного задержали, когда он ждал «незнакомку» на остановке.

Ранее против тиктокера из Волгограда было возбуждено уголовное дело за танец у Мамаева кургана.