Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Число жертв коронавируса в мире достигло 2 500 770, сообщил университет Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу смертей находятся США (506 232), на втором — Бразилия (249 957), на третьем — Мексика (182 815). Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.

Всего в мире заразились 112,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech проведут испытания третьей дозы вакцины от коронавируса.