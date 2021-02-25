Суд смягчил наказание главе «Альянса врачей» по делу о нарушении санитарных норм

Мосгорсуд отменил домашний арест главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Джулая.

«Мосгорсуд частично удовлетворил мою жалобу и заменил Васильевой домашний арест на запрет определенных действий», — рассказал адвокат.

Он уточнил, что Васильевой нельзя покидать место жительства с 8.00 до 20.00 и общаться с другими фигурантами дела.

Вместе с тем суд признал законным домашний арест другой фигурантки дела активистки Любови Соболь.