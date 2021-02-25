На Украине заблокируют более 400 сайтов, в том числе российские СМИ

Национальная комиссия Украины предписала заблокировать 426 сайтов по решению суда, сообщает «Страна.ua».

Национальная комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Среди ресурсов, к которым требуют ограничить доступ, есть в том числе и российские. Например, издания РБК, «Аргументы недели», «Финновости». Кроме того, блокировке подлежит соцсеть LiveJournal.

Соответствующее решение Голосеевского районного суда Киева было принято 4 февраля. Основанием для него послужила статья уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Днем ранее на Украине потребовали заблокировать ряд Telegram-каналов, критикующих власть.