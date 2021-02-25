Ученый рассказал, каким будет предстоящее лето в России

Лето 2021 года на европейской части России не будет холодным, температура ожидается около нормы. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

На сегодняшний день началось создание сезонного прогноза. Из этих данных, с вероятностью в 65% на европейской части России и в Центральной Сибири погода будет в рамках нормы, а на Урале и Дальнем Востоке температура будет все-таки немного выше нормы.

«Прогнозы можно делать очень осторожные. Но ожидается, что температура летом будет вблизи нормы. Вряд ли будет прохладное лето на европейской части России», – сообщил Семенов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в марте в европейскую часть России могут вернуться сильные морозы.