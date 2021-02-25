В России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 10,8% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 446 пациентов, полностью выздоровели 16 102 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 212 100 случаев коронавирусной инфекции, из них 84 876 — с летальным исходом. Вылечились 3 767 664 человек.

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