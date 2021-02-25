Жителя Якутии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фото Гитлера в соцсети

Суд оштрафовал жителя Якутии, разместившего фотографию лидера Третьего Рейха Адольфа Гитера на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает прокуратура республики.

«Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизма», – указано в сообщении.

Подсудимый был признан виновным по статье о реабилитации нацизма, суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и раскаялся, отмечает прокуратура.

Ранее в Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении мужчины, разместившего фото Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк»