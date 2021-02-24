В России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 10,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 383 пациента, полностью выздоровели 12 218 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 200 902 случая коронавирусной инфекции, из них 84 430 — с летальным исходом. Вылечились 3 751 562 человека.

Ранее инфекционист спрогнозировал риск новой волны коронавируса.