Зеленский объявил вакцинацию от COVID-19 и пообещал привиться сам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать процесс вакцинации от COVID-19 как можно быстрее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис Зеленского.

Отмечается, что в первую очередь будут вакцинированы медики, далее — военные, с ними планирует вакцинироваться и сам Зеленский.

«Владимир Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий», — сообщили в офисе.

23 февраля Украина зарегистрировала вакцину Pfizer.