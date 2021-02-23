В Сан-Марино прибыла первая партия «Спутника V»
Карина Казанцева
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В Сан-Марино прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в Instagram сообщило посольство РФ в Италии и Сан-Марино.
Подчеркивается, что договоренность между Сан-Марино и РФПИ по поставкам препарата подтвердила «традиционно устойчивое и конструктивное взаимодействие между двумя странами».
Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, одобрившим «Спутник V».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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