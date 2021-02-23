В Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре

Сотрудники Росгвардии вытащили двух детей из горящего дома в Нижегородской области во вторник, 23 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Отмечается, что пожар произошел в двухэтажном жилом доме на улице Профсоюзной в городе Кстово. В момент инцидента мимо горящего здания проезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе дух старших сержантов. Им сообщили, что на втором этаже могут оставаться двое детей. Тогда они забрались в дом через окно, так как другой возможности уже не было.

Оказавшись на месте, росгвардейцы нашли заспанных детей 6 и 15 лет. Детей передали родителям.

Спасателям удалось потушить пожар. А семью, чей дом сгорел, приютили соседи.

Ранее сообщалось, что останки двух детей обнаружены на месте пожара в Новосибирске.