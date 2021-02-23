В США призвали вакцинированных от COVID-19 не посещать общественные места
Людям, получившим обе дозы вакцины от коронавируса нового типа, все равно следует воздержаться от посещения общественных мест, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи. Его слова приводит Fox News.
Эксперт пояснил, что в настоящее время до сих пор нет полных данных о том, передается ли вирус от вакцинированного человека. Он подчеркнул, что уровень заболеваемости в Соединенных Штатах по-прежнему остается на «неприемлемо высоком» уровне и прошедшим вакцинацию следует сопротивляться желанию пообедать вне дома или пойти в кино.
Ранее Фаучи предупредил американцев о возможном продлении масочного режима на год.
США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 28 млн американцев, более 500 тысяч из них скончались.