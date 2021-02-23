В России выявили 11 823 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 11 823 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 11,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 417 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 12 956 человек.

Общее число случаев COVID-19 в России превышает 4 млн, из них более 84 тыс. — с летальным исходом. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 3,7 млн россиян.