На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавируса зарегистрировали на Украине в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы украинского минздрава.

Отмечается, что препарат предназначен для экстренного медицинского применения.

По данным ведомства, вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield. Вакцина с этим названием, которая прибывает на Украину 23 февраля, официально зарегистрирована.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что Индия направила в страну полмиллиона доз вакцины шведской компании AstraZeneca