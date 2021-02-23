Председатель партии Саакашвили задержан в Грузии

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в офисе политического объединения. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ по всему периметру офиса ЕНД, указано в сообщении. По данным телеканала, есть и другие задержанные.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.